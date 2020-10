Pálenice na Moravě už jedou naplno. Švestek či jablek se urodilo třikrát více než loni

Pálenice běžně začínají fungovat už v létě, letos to však bylo zhruba o měsíc později. „Je hodně hlavně trnek (švestek), jablka a hrušky také jsou. Takže předpokládáme, že letošní sezona bude trvat asi tak půl roku. Začali jsme 1. září a odhadujeme, že budeme končit někdy v průběhu února,“ uvedl pracovník pálenice v Březnici na Zlínsku Otto Fišer. To v pěstitelské pálenici Tišnov odhadují, že budou v provozu až do dubna.

Letos se začínalo později hlavně proto, že nebyly meruňky, třešně nebo višně. Pracovníci pálenic tak začínali například mirabelkami nebo letními švestkami. K dispozici měli také letní jablka a rané hrušky. Teď už se tam pálí nepřetržitě.