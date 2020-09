Na Trojskou lávku vjelo deset aut. Začaly zátěžové testy

Nová Trojská lávka by měla kromě pěších unést i sanitku, která by přes ni mohla projíždět, kdyby to bylo potřeba. Zatěžkávací zkouška má potvrdit, že i takové vozidlo bez problémů unese. V úterý po poledni na ni proto postupně najelo deset aut o hmotnosti 3,5 a 4 tuny, což byla ale teprve první část testu.

Testy budou pokračovat ještě další dva dny. „Bude na lávku umístěn dynamický budič o hmotnosti jedné tuny, který bude vibrovat, a budou se zjišťovat frekvence v konstrukci lávky,“ přiblížil, co lávku čeká ve středu, městský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Ve čtvrtek potom budou po lávce chodit skupiny lidí. „Zase se bude kontrolovat odezva konstrukce,“ dodal Scheinherr.