Vrchní soud potvrdil výjimečný trest za dvojnásobnou vraždu v Břeclavi. Muž stráví ve vězení 30 let

Pak vzal nůž a šel do patra domu, kde věděl, že bude žena, která v domě také bydlela. Žena v té chvíli ležela na posteli, útočník do ní bodal tak intenzivně, že jí způsobil 98 bodných a sečných ran. Obě oběti zemřely na místě.

Antonín Štaubert podle obžaloby vraždil v rodinném domě v Břeclavi loni v noci na 6. srpna. Podle obžaloby muž, který se s oběťmi krátce znal, přišel do domu krást. Senior se ale vzbudil, Štaubert na něj vzápětí zaútočil. Zasadil mu třicet osm bodných a sečných ran.

Štaubert, otec pěti dětí, ženu údajně usmrtil ze strachu, že by ho mohla poznat. Podle rozsudku spáchal vraždy zvlášť surovým způsobem, na dvou osobách a s cílem získat majetkový prospěch. Z domu si Štaubert odnesl nakonec jen několik tisíc korun a šperky.

Muž se hájil také nyní tím, že vraždil někdo jiný. Prý byl do domu pozván, ale hned po vstupu dostal ránu do hlavy a ztratil vědomí. Tvrdil, že poté spatřil v domě již oba lidi zabité, zpanikařil a utekl. Soud to označil za zcela nelogické a uvedl, že jej usvědčuje dostatek důkazů.