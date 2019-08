Dva mrtví v Břeclavi byli oběťmi vraždy. Policisté zkoumají záznamy z kamer

Ještě v pátek dopoledne policisté údajně prověřovali možné scénáře toho, co se v břeclavské Šilingrově ulici stalo. Odpoledne už ze strany policie zaznělo přesnější vyjádření. „Veškeré důkazy a stopy, které jsme dosud shromáždili, nám potvrdily náš předpoklad, že jde o vraždu. My jsme zajistili řadu věcí, jak v řece, tak na břehu řeky, nicméně to, zda souvisí s tím skutkem, v tuto chvíli nevíme,“ uvedl mluvčí Policie ČR Brno Pavel Šváb.

Podle policejního mluvčího budou mít kriminalisté i specialisté v laboratořích náročný víkend. Na případu spolupracuje i břeclavská městská policie, která poskytla záznamy z kamerového systému a snaží se být ve městě vidět.