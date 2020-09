V Drnovicích se lidé opět mohou bavit. Skončily opravy vyhořelého kulturního domu

Před požárem byla v sále nasmlouvaná řada akcí, obsazený byl na několik měsíců dopředu. „Bylo to strašně smutné, ta doba, jsem rád, že už je to za námi,“ dodal.

Všechno zlé je k něčemu dobré

Kulturní dům ještě jako malý kluk za dob jeho největší slávy pamatuje třeba i Josef Smutník. Teď tam pracuje jako správce. „Pamatuju si to tady jako děcko, když jsme chodívali do tělocvičny a pak na zábavy. Kdyby to neshořelo, tak by se to asi tak pěkně neopravilo,“ řekl.

V minulosti v sále vystupoval Karel Gott, Hana Zagorová nebo skupina Olympic, Drnovice proto na oslavu znovuotevření svého kulturního domu připravili stálou expozici plnou vzpomínek, fotografií a plakátů. Oficiálně se nový kulturní dům otevře ve čtvrtek, v pátek už v něm začnou první taneční.