V Bučovicích obnovili dva zpustlé lesoparky. Jsou v nich nové stromy, altány nebo hřiště

Severní svah nad Bučovicemi byl dřív pastvinou, na konci 19. století se kníže Jan II. z Lichtenštejna rozhodl tuto část zalesnit. Park, který tam vznikl, v posledních letech chátral. Teď se dočkal obnovy.

„Lesopark do velké míry respektuje to původní rozvržení, které bylo účelné. Ostatně bylo vytvořeno zahradnickým odborníkem Wilhelmem Lauchem, který působil v Lednici a tam tvořil zámecký park. My jsme to v podstatě do velké míry kopírovali a případně přidali prvky nové,“ popsal místostarosta Bučovic Jan Růžička (KDU-ČSL).

Zajímavější a příjemnější cesta do školy

Mezi novými prvky jsou například posilovací stroje, hřiště pro děti nebo přístřešky na úkryt před sluncem. V lokalitě známé jako Hradisko vznikl také altán s velkou dřevěnou terasou na pořádání menších kulturních akcí.

Přístup k němu vede přes dřevěnou lávku, která propojuje síť sedmnácti set spletitých pěšin. Usnadňuje cestu dolů do centra města i žákům. Základní škola je totiž hned na okraji parku.

Plochu o velikosti přibližně dvanáct hektarů doplnila i nová zeleň. „Celý lesopark byl doplněn tři sta padesáti novými stromy. Bylo vysázeno přes devět set keřů. Atraktivitě si myslím přidává i výsadba mnohých trvalkových záhonů, které jsou velmi efektní. Celková investice do projektu je zhruba třicet milionů korun. Dotační prostředky, které město získalo, jsou milion eur,“ řekla vedoucí bučovického odboru investic Kateřina Trlíková. Přípravy na obnovu trvaly téměř pět let. Samotné práce pak zhruba rok.