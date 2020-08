V Kokorách začali sklízet chmel. Kvůli vydatným dešťům nebude úroda, jakou čekali

V Kokorách se letos těšili na nadprůměrnou sklizeň, její začátek ale provází zklamání. „Průměrná sklizeň by měla být dvanáct až patnáct metráků kvalitního suchého chmele z hektaru. Já se bojím, že této výše nedosáhneme, že budeme mírně nad deseti,“ přiblížil předseda ZD Kokory Vladimír Lichovský.

Šiškami obsypané jsou totiž chmelnice jen na okraji. Jen o pár metrů hlouběji dál v uličkách už je situace úplně jiná. Může za to déšť, který v minulých letech chyběl. V červnu ho naopak spadlo skoro čtyřikrát víc než obvykle. „To bylo tak moc, že chmel vlastně narostl do vrchu konstrukce, ale celý se olistil a zastínil ty květy, takže šišky dozrávají pouze na horních dvou metrech,“ vysvětlila agronomka ZD Kokory Lenka Jemelková.

Kvalita chmele by měla být dobrá

I když jsou zastíněné šišky menší, kvalita a obsah lupulinu by letos utrpět neměly. „Asi měsíc před sklizní ty vzorky vyšly dobře, tak uvidíme, jestli se ta kvalita po těch deštích, které přišly minulý týden, udržela,“ řekla agronomka.

Šestnáct hektarů chmelnic před deseti dny dokonce nevydrželo nápor bouřek. „Jsme samozřejmě pojištění, ale nikdy nedostanete náhradu sto procent a ty vícepráce už jdou na vaši tíži, takže ta ztráta bude mnoho milionů korun v letošním roce,“ spočítal Vladimír Lichovský.

Sehnat brigádníky dá práci

Stále více práce dá i sehnat pracovní sílu. Josef Matula, který se na svou první chmelovou brigádu těšil, patří spíš k výjimkám. „Není to, že jdu na brigádu do firmy a dělám stále to stejné a dokola. Tady se naučím třeba jezdit na traktoru a tak,“ sdělil. V Kokorách tvoří polovinu brigádníků už tradičně pracovníci z Balkánu. „Už na jarní práce tady byli tito lidé, pak přešli k dalšímu zaměstnavateli do sousedního podniku do zelinářství a v současné době jsme si je vzali zpátky,“ řekl předseda ZD Kokory.

Na chmelnici v Lipníku nad Bečvou bude pracovat asi čtyřicet lidí. Částečně společnost sehnala zaměstnance ze svých vlastních zdrojů, pomoci ale budou muset i brigádníci z agentury. U Lipníku nad Bečvou začnou v polovině týdne.