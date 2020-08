Jesenické letní divadlo se vrací k životu. Po desítkách let chátrání se v něm bude opět hrát

Na úpravě celého areálu však dále pokračuje i Milan Pospíšil, který momentálně upravuje římsy, aby dešťová voda neponičila zdi. Práce začaly loni v létě, ty menší zvládl sám, někdy mu pomáhaly i stavební firmy. „Kolik jsem do toho dal peněz? Strašně moc, dvakrát tolik, než jsem si myslel ze začátku,“ uvedl.

Jak pracovat bez původního projektu?

Úpravy jesenického letního divadla někdy podle zástupců města připomínaly detektivní práci, projektová dokumentace na stavbu z roku 1959 totiž neexistuje. S pomocí speciální kamery se podařilo najít septik a kanál, který odvádí dešťovou vodu do trativodu.

Do budoucna se zvažuje i zastřešení pódia letního divadla. „Některé akce by se tak mohly konat i za nepříznivého počasí,“ uvedl Pospíšil. Vedení města se myšlence nebrání. Podle starostky Zdeňky Blišťanové (Jeseník srdcem) se radnice přiklání k variantě lehké konstrukce, která by se na zimu rozložila a uschovala. „Teď je to v té rovině, že jsme jednali s architektem, který připravil nějaké návrhy,“ doplnila.

Podle ředitelky Městských kulturních zařízení Jeseník Petry Fusové se do budoucna plánuje i zprovoznění letního kina, kromě toho i koncerty, cestovatelské besedy nebo talk show.