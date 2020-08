Konec zácpy v garážovém tunelu. Hasiči z Přerova se přestěhovali do modernějších prostor

„Jsou události a typy zásahů, kdy je opravdu potřeba, aby vyjelo jenom to samostatné poslední vozidlo, a tyto komplikace tak nastávají,“ popsal situaci ve staré zbrojnici ředitel územního odboru Přerov hasičského sboru Olomouckého kraje Miroslav Čoček.

Jednou z největších slabin původní zbrojnice v centru Přerova bylo to, že má pouze dvoje vrata na šest hasičských aut. Hlavní garáži místní hasiči říkají tunel, denně musejí s vozidly popojíždět ven a poté couvat zpátky. To je však velmi zdržuje.

Původně bytový dům

Stará zbrojnice v centru Přerova vznikla z bytového domu. Do prostor se ale vešlo jenom to nejnutnější vybavení. Důvodem, proč padlo rozhodnutí, že se bude stavět nová budova, bylo hlavně to, že se zázemí 65 hasičů už nemá kam rozšířit.

Hasiči se začali na stěhování připravovat už v červenci, kdy zahájili i postupné balení. Další etapa, tedy přesun do nových prostor, začala v úterý. Do nové budovy, která je od té původní vzdálená asi dva kilometry, se přesunula už i výjezdová technika. Ta může nyní do prostorné garážové haly zaparkovat najednou. „Stačí jeden strojník, zmáčkne tlačítko, krásně zajede. Tenkrát se museli seběhnout tři,“ uvedl technik spojové služby František Hanák.

Nová hasičská stanice v Přerově má celkem dvanáct parkovacích míst. Šest vrat vede do ulice a dalších šest do dvora objektu. Vše je uspořádáno podle současných norem, včetně odsávání garážových zplodin.

„Ve středu 5. srpna už začne fungovat podatelna, začne tady fungovat oddělení stavební prevence, takže pro lidi, kteří řeší nějaké projekty, potřebují razítko hasičů, tak už budeme fungovat na novém sídle,“ upozornila mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.