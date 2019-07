Téměř polovina výškové techniky hasičů je zastaralá. 88 strojů je nutné okamžitě vyměnit

Hašení požáru ve výšce, odstranění uvolněného plechu ze střechy nebo záchrana lidí z vyšších pater. To vše patří k práci hasičů. V průměru každých 8 minut je v Česku třeba evakuovat jednoho člověka, a to se často neobejde právě bez výškové techniky. Jenže se často stává, že ta přesluhuje, jako třeba plošina v Jihomoravském kraji – patří sice k nejstarším, přesto loni k zásahu vyjížděla téměř každý druhý týden.

„Tady v kabině musím pustit čerpadlo, které pak bude hnát olej do nástavby a elektriku a začnu vytahovat podpory, ustavím tu plošinu do roviny,“ vysvětluje hasič HZS Boskovice Aleš Bohanus, co je potřeba udělat, aby plošina fungovala. Teprve po tomto procesu můžou hasiči do koše a směrem vzhůru. S touto plošinou ale jen k technickým zásahům, na transport pacienta zařízení uzpůsobené není.

Podle předpisů mají auta s plošinami životnost 16 let, ovšem jak uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška, v případě tohoto kraje přesluhuje polovina výškové techniky. V celé republice se pak jedná o 122 strojů a 88 z nich je přitom podle hasičů nutné okamžitě vyměnit. Na údržbu šlo podle Mikošky loni téměř sedm set tisíc korun.

Problémem jsou ale nejen investice do oprav, ale také omezení techniky jako takové. V České republice je celkem 258 kusů výškové techniky. Nad 40 metrů dosáhne ale jen každá osmá.

Hasičům se také plošina při práci už zasekla. „Jednou, při dojezdu na koncový spínač došlo k vyhoření pojistek a musel jsem nouzově slanit z 27 metrů,“ vypráví hasič HZS Boskovice Robert Škranc.

Přestože peníze na investice v posledních letech rostou, na obnovu vozového parku hasičů nestačí. Cena za novou plošinu nebo žebřík se pohybuje od 15 do 20 milionů korun.