Nakažená koronavirem jezdila taxíkem a chodila na nákupy. Policie ženu navrhuje obžalovat

Až osm let by mohla v krajním případě strávit ve vězení dvaatřicetiletá žena, která i přes to, že onemocněla covidem-19, nezůstala doma v karanténě, ale pohybovala se na veřejných místech bez ochrany nosu a úst. Navíc jezdila taxíkem a navštěvovala obchodní centrum. Policisté ženu zadrželi a skončila ve vazbě. „Třiadvacátého června bylo vyšetřování ukončeno návrhem na podání obžaloby, spis byl předán na státní zastupitelství,“ uvedla mluvčí moravskoslezské krajské policie Pavla Jiroušková.

V kraji přibylo hospitalizovaných lidí

V Moravskoslezském kraji za poslední týden přibylo devatenáct hospitalizovaných s covidem-19. Počet pozitivně testovaných od počátku pandemie se zvýšil od minulého pátku o 459 lidí, největší přírůstky hlásí opět Karvinsko. Vyplývá to z grafů chytré karantény, tedy Centrálního řídicího týmu Covid-19 (CŘT), které na svém Twitteru pravidelně zveřejňuje hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Aktualizace z CŘT NAKIT. Provedli jsme reorganizaci lůžek v nemocnicích, abychom byli připraveni na případný další nárůst hospitalizovaných. Jinak přírůstek podle jednotlivých okresů je následující BR 0, FM 7, KA 30, NJ 0, OP 1, OV 6 pic.twitter.com/QbqT1nT5kF — Ivo Vondrak (@ivondrak) July 10, 2020

Zatímco minulý pátek podle těchto grafů bylo od počátku pandemie v regionu 3110 pozitivně testovaných, k dnešnímu dni je to 3569 lidí. Přes 1900 nakažených přitom připadá na Karvinsko, kde se vyskytlo ohnisko nákazy mezi horníky. Společnost OKD kvůli vysokému výskytu nemocných přerušila těžbu na všech svých dolech.

Během tohoto týdne se objevilo další ohnisko ve společnosti DEVA ve Frýdku-Místku, která vyrábí ochranné a zásahové oděvy a v březnu šila roušky z nanotextilie i přímo pro město Frýdek-Místek. Podle grafů chytré karantény bylo minulý pátek hospitalizováno 33 lidí, k 10. červnu je jich 52.