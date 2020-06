Pamětní deska v Louckém klášteře připomíná přes osmdesát politických vězňů ze Znojemska

Před kostelem v Louckém klášteře už památník politickým vězňům stojí, v roce 1993 ho vysvětil premonstrátský opat Vít Tajovský. Teď k němu přibyla také pamětní deska s konkrétními jmény.

Impulsem k jejímu vytvoření byl fakt, že loni zemřeli poslední dva přímí pamětníci komunistických represí ze znojemské konfederace Jaroslav Spilka a Leopold Solař. Organizace se rozhodla tak ještě naposledy připomenout nejen jejich jména, ale i dalších, jako vzkaz nejmladší generaci o tom, že svoboda je důležitá hodnota.

Jaké podmínky panovaly v komunistických kriminálech, si podle pamětníků mladí lidé nedokážou představit. „Nenechávali vězně spát, to bylo jedno z těch největších mučení, trápili je zimou, zbavovali oblečení. Nebo zase bylo mučení opačné, kdy byli vězni ve velikém teple a byla jim odmítána voda,“ popsal iniciátor akce Marek Venuta. Trpěli nejen věznění, ale i celé rodiny, které komunistická bezpečnost pronásledovala.

Památku lidí nespravedlivě vězněných komunismem připomíná ve @znojmocity_cz nová pamětní deska. Je na ní 88 jmen lidí z regionu. Včetně čtyř členů rodiny Achrerových. Rodiče a dva synové byli odsouzeni za pokus jednoho ze synů emigrovat. On dostal 20 let, v žaláři strávil 10,5 r. pic.twitter.com/BfKQcrNSEt — Lucie Kučerová (@Kucerova_CT) June 23, 2020

Na desce jsou jména celé rodiny

Čtyři jména na pamětní desce patří rodině Achrerových. Bohumil Achrer, tehdy jedenadvacetiletý mladík, se pokusil o emigraci, ale byl při tom chycen. Ve vězení skončil nejenom on, ale také jeho rodiče a mladší bratr. Podle Marie Achrerové, která se do rodiny později přivdala, byli postižení i další dva mladší sourozenci, které režim poslal do dětského domova, i když se o ně chtěla širší rodina postarat.