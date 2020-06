V Ostravě jsou na prodej těžní věže. Mohly by sloužit jako muzeum nebo rozhledna

Dolu Alexander se říká hornické Versailles, původní majitel totiž investoval do vzhledu budovy. Má na sobě ozdobné barokní prvky, což tehdy u průmyslových budov nebylo vůbec běžné. Černé uhlí se tam těžilo do roku 1992. Po celém kraji se rozváželo po severní Ferdinandově dráze.

Druhý důl na prodej je Terezie, později Petr Bezruč. I ten je výjimečný. „Je to takzvaná sdružená těžní věž. To znamená, že jsou zde dvě těžní věže v jednom místě,“ vysvětlil vedoucí útlumu podniku Diamo Libor Jalůvka.

Každá věž má svou strojovnu. Jednu už vlastní soukromý majitel, druhá je netknutá. „To je vlastně stanoviště strojníka pomocného stroje, který sloužil pro menší věž. Tady to zůstalo ve stejném stavu, jako kdyby strojník včera odešel,“ popsal Jalůvka.

Místo pro svatbu nebo rozhledna

Petr Bezruč je nejhlubším dolem v republice. Těžilo se tam až do hloubky jednoho a půl kilometru. Navíc je to jeden z nejvyšších bodů Ostravy. Nový majitel bude muset zajistit třeba plynotěsné oddělení prostorů. Do budov bude muset mít státní podnik Diamo přístup kvůli monitorování důlních plynů a stavu jam.

„Rozhodli jsme se, že bychom rádi tyto pozemky využili. A proto jsme požádali oficiálně Diamo o to, aby pozemky včetně chráněných budov převedlo na městský obvod. Nahoře na věži jsem i oddával novomanžele. Pokud by tam měla být rozhledna, tak by to bylo určitě zajímavé,“ řekl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš (ANO).

Úpravy ale bude potřeba konzultovat s památkáři. Diamo převzalo po útlumu těžby skoro 650 objektů. Polovinu museli kvůli špatnému stavu zlikvidovat. Zbytek budov našel nové uplatnění. Jsou v nich kanceláře nebo stanice pro měření ovzduší.