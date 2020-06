Popelnice v Kyjově budou hlídat fotopasti. Lidé do nich házeli, co tam nepatří

Místo do sběrného dvora k popelnicím, tak řeší někteří lidé problém s přebytečným odpadem, který nepatří do komunálu. V popelnicích v Kyjově a kolem nich jsou kusy nábytku, elektronika, ale i nebezpečné chemikálie.

Problémy mají i svozové společnosti

Lidem hrozí pokuta až padesát tisíc korun. Odpad totiž nejen hyzdí okolí, ale komplikuje práci i svozovým společnostem. Například v areálu společnosti SAKO se hromadí odpad z celého Brna. I tady mají zkušenosti se špatným tříděním.

„Lidé se často zbavují nábytku nebo velkoobjemových věcí. První problém je, že to zabírá velké místo v kontejneru a potom se tam nevejdou věci, které tam patří. A další problém je to, že se nedají zrecyklovat a nám to obtěžuje pracovníky na dotřiďovací lince,“ vysvětlila mluvčí SAKO Aneta Bublová.

V Brně přitom mají možnost se nežádoucího odpadu zbavit. V areálu totiž sídlí i spalovna. Menší společnosti takovou možnost nemají. Odpad potom často končí rovnou na skládce.