Restaurace Družba v Uherském Brodě se změnila na kanceláře. Aby nepřipomínala tragédii

Místo, kde bývala restaurace Družba, se úplně změnilo. Budova má jiný vzhled i dispozici. Není v ní ani původní vchod pro hosty ani únikový východ, kudy v roce 2015 lidé před střelcem utíkali.

Ve zrekonstruovaném domě vzniklo sedmnáct kanceláří. Opravy prvního patra stály patnáct milionů korun. V přízemí už nějaký čas fungují dvě prodejny. „Byla ve hře i restaurace v přízemí. Ale to jsme zamítli s ohledem na to, co se tu stalo,“ řekl jednatel Borák Development Miroslav Borák.