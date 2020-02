Pět let od střelby v Uherském Brodě. Tragédie spustila změnu policejní legislativy

Na pietní akt přišli známí obětí střelby, nechyběli mezi nimi ani zástupci radnice. Podle uherskobrodského starosty Ferdinanda Kubáníka (KDU-ČSL) představuje tragédie pro město i po pěti letech stále silný okamžik. Připomínat ji považuje za důležité. „Tady to nebezpečí může skutečně hrozit kdykoliv jinde. Stalo se to nedávno před Vánoci v Ostravě, o to víc jsme si to připomněli,“ řekl starosta.