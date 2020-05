Koronavirová nákaza na Karvinsku se rozšířila mezi maturanty. Kvůli karanténě mohou ke zkoušce až v září

Povinná karanténa je pro její studenty komplikací. „Přijímačky se mě netýkají, protože jdu na technický obor. Nicméně školu budu kontaktovat a musím to s ní nějak vyřešit. Ale mám spolužáky, kterým kryje karanténa přijímačky a oni nevědí co mají dělat,“ doplnil maturant Marek Szymonik.

Vedení Moravskoslezského kraje navíc nechápe, proč vláda s možností hromadných karantén nepočítala. „Navrhnu řešení. A pokud covid tady s námi bude do budoucna. Tak proč to rozhodnutí neudělat právě teď,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny (ODS). Řešení je podle něj přitom jednoduché – stačilo by mírně upravit příslušnou vyhlášku.

Maturitní zkoušky se letos budou konat za zpřísněných hygienických opatření k ochraně proti koronaviru. Ministerstvo s epidemiology doporučilo například dbát na dezinfekci a zhruba dvoumetrové rozestupy. Za dodržení těchto podmínek nemusí mít maturanti u zkoušky roušky.