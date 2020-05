Spor o družstevní byty v Olomouci. Nájemníci se bojí, že je od města nezískají

Stovky nájemníků družstevních bytů v Olomouci mají obavy, že by o ně mohli přijít. Mají smlouvy, podle kterých by na ně mělo město po dvaceti letech bezúplatně převést svůj podíl, zatím se to ale nestalo. První nájemní smlouvy přitom končí už za měsíc.