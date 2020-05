Soud poslal na šest let do vězení odběratele Březinova lihu Ryšku. Případ dalších dvou odročil

Během pěti let si nechal Marian Ryška podle rozsudku od Radka Březiny dovézt přes třicet tisíc litrů lihu, škoda na daních byla vyčíslena na osm a půl milionu korun. Obžalovanému by za krácení daní hrozila sazba pět až deset let. Kvůli tomu, že trestnou činnost páchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny, spadl do vyšší sazby devíti až třinácti let.

Soud mu uložil trest mimořádně pod hranici trestní sazby. V úvahu vzal totiž tresty, které dostali členové skupiny za daňový únik ve výši pět a půl miliardy korun. „Členové aktivně zapojení do daňového úniku se škodou 5,6 miliardy korun dostali tresty jedenáct let. Marian Ryška měl v uvozovkách únik pouze 8,5 milionu korun. Trest by byl podle soudu nepřiměřeně přísný,“ uvedl soudce Martin Lýsek.