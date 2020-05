Ústecký kraj dostal pokutu za nákup autobusů, část z nich už jezdí. Zatím je nepravomocná

Firma, kterou založil Ústecký kraj po sporech se svými smluvními dopravci, dostala v prvním stupni nepravomocně pokutu za smlouvy s dodavateli Zliner a Scania Czech Republic na linkové autobusy o délce 10,5 a 12 metrů. Podle ÚOHS s nimi dopravní společnost uzavřela dvě rámcové smlouvy a pět navazujících kupních smluv.

Antimonopolní úřad zdůvodnil pokutu tím, že Dopravní společnost Ústeckého kraje podle něj přivodila situaci, kdy zadala smlouvy přímo v jednacím řízení bez uveřejnění. Dopravce se hájil tím, že mu to zákon umožňuje, když se předtím do veřejné soutěže nikdo nepřihlásí – a to se stalo.