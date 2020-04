V Plzni končí prázdninový režim MHD. Vrací se k běžnému provozu

Tramvaje v Plzni už v pracovní dny opět jezdí po čtyřech až šesti minutách, hlavní trolejbusové a autobusové linky jsou posílené. Dopravní podnik v Plzni ustupuje od prázdninového provozu, který zavedl před měsícem. „Poslední dobou jsme zaznamenali, že cestující se začínají do městské veřejné dopravy vracet, a my nechceme, aby docházelo ke kumulaci cestujících,“ vysvětlil návrat k normálnímu režimu mluvčí městských dopravních podniků René Vávro.

Interiér jednoho z trolejbusů vyčistili technici uvedenou metodou zatím na zkoušku. Po třech týdnech Radim Bochanek změřil její účinnost. „Do padesáti jednotek máme čisté prostředí, do sto vyhovující, nad sto znečištěné. Já jsem naměřil nulu,“ popsal. Pokud hodnoty zůstanou stejně nízko i při dalších měřeních, mohly by dopravní podniky nanovrstvu aplikovat plošně do všech vozů.