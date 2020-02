Brněnský dopravní podnik aplikuje do tramvají antibakteriální nástřik. Má chránit lidi před infekcemi, před chřipkou ale ne

Madla, sedačky a okna jsou části vozu, na které nejčastěji sahají cestující a na kterých tak ulpívá nejvíc bakterií. Brněnský dopravní podnik na tyto části interiérů vozů teď aplikuje speciální antibakteriální nanonástřik. Před aplikací ochranné vrstvy je nutné vozy důkladně očistit a odmastit. Samotná aplikace v jedné tramvaji trvá necelou hodinu.

Nástřik rychle zasychá a dokonale přilne k povrchu, nemělo by tak dojít k jeho dalšímu přenosu na oblečení nebo ruce cestujících. „Ten efekt by měl trvat několik měsíců, výrobce udává až šest. To je věc, kterou chceme ověřit v praxi,“ vysvětlila mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Po dvou měsících bude dopravní podnik provádět kontrolní stěry a kultivace, aby zjistil efekt nátěru.