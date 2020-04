Tramvaje k hlavnímu nádraží dojedou Washingtonovou ulicí, schválili pražští zastupitelé

Institut plánování a rozvoje (IPR) předloni přišel se třemi variantami trasy budoucí tramvajové tratě, která propojí stávající koleje vedoucí do centra z Vinohrad a ze Žižkova. Dvě z nich počítaly s tím, že tramvaje budou jezdit Opletalovou ulicí – buď ve většině její délky, tedy od Václavského náměstí po Bolzanovu, nebo mezi křižovatkami s Washingtonovou a Bolzanovou. Počítalo se i s tím, že by tramvaje jezdily po magistrále až ke Státní opeře, a odtud přímo do parku.

Zastupitelé ale nakonec schválili variantu, která počítá s tím, že trať povede Washingtonovou, do Vrchlického sadů budou tramvaj vjíždět z ní a cestující budou vystupovat bezprostředně před odbavovací halou hlavního nádraží. Do Opletalovy by tramvaje mohly vjet nanejvýš bezprostředně před křižovatkou s Bolzanovou, kde dodnes je torzo staré tratě opuštěné v 70. letech. Variantu, že by tramvaje najížděly do Vrchlického sadů rovnou z magistrály, musel IPR přehodnotit. Proti byl památkáři, kteří se obávali příliš velkého narušení parku. Ministerstvo kultury sady označilo za významný promenádní park.

„Tak, jak je trasa navržena, dává smysl z hlediska tramvajové sítě a nádraží a je to kompromis pro budoucí podobu parku,“ řekl náměstek Scheinherr na jednání zastupitelů.