Hrad Pernštejn má lepší přístup k vodě. V případě požáru pomůže suchovod

Vybudování suchovodu je podle kastelána Zdeňka Škrabala hlavní bezpečnostní změnou na hradě. „Středověká cisterna pod hradem je plná dešťové vody. Pokud by začalo hořet dnes, stačilo by nám jen zapnout čerpadla a první zásah proti ohni by začal dvě minuty po jeho zjištění,“ říká Škrabal.

Hasiči museli na hrad vodu vozit

Požár před 15 lety zničil sýpku, která sloužila jako depozitář, a poškodil i čtvrtou bránu, která se sýpkou sousedí. Dělníci v sýpce tenkrát opravovali podlahy. Oheň likvidovalo dvacet hasičských jednotek.

Zásah byl mimořádně obtížný, hasiči vodu dopravovali až ze vzdálenosti tří kilometrů. Šlo o jeden z největších požárů, který kdy zachvátil české a moravské památky. Opravy poškozených částí hradu trvaly pět let a stály více než padesát milionů korun.

Pokračuje obnova vrchnostenské zahrady

V současnosti je hrad připravený kdykoliv se otevřít veřejnosti. Odsunutého začátku sezony správa hradu využívá hlavně k údržbě lesů v okolí. „Je v nich hodně popadaných stromů a díky tomu, že nechodí žádní návštěvníci, můžeme je v klidu odstraňovat bez nutnosti uzavírání cest,“ poznamenal kastelán.