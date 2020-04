Na slíbenou rekonstrukci čekalo Václavské náměstí 15 let, nyní začala

Slavnostní zahájení rekonstrukce, na kterém se shromáždily špičky města i stavební firmy, která spodní část náměstí za 330 milionů korun promění, zaujalo policii. Ta ceremoniál přerušila, protože jej považovala za nedovolené shromáždění v době koronaviru. Účastníci se museli rozestoupit a stát dále od sebe.

Zatímco opravy spodní části Václavského náměstí právě začaly, horní část zatím zůstane ve starém. Není ještě zcela vyřešeno, jak by měla po opravě vypadat. V současnosti platí, že by se do horní části Václavského náměstí měly vrátit tramvaje. O tom ale pražské vedení rozhodlo až loni na podzim, je proto ještě potřeba vyjednat potřebná povolení. Zatím se počítá s tím, že by rekonstrukce horní části mohla začít v roce 2022. Zcela v novém by mělo být Václavské náměstí o další tři roky později.