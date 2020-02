Nové depo pro tramvaje? Olomouc hledá využití bývalých kasáren v Neředíně

Nevyhovující depo tramvají v centru Olomouce by se mohlo přestěhovat na okraj města, do bývalých kasáren sovětské armády v Neředíně. O využití někdejší vrtulníkové základny nebylo rozhodnuto ani třicet let po jejím zrušení. Původně Olomouc plánovala, že tam vybuduje podnikatelskou zónu, nyní je ve hře i nové depo, kde by našly místo nejen tramvaje, ale i autobusy.