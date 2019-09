Kraj povolil stavbu průmyslové zóny na úrodné půdě. Měli najít jiné místo, tvrdí Jurečka

Schválenou aktualizaci zásad územního rozvoje bude muset Hněvotín zapracovat do svého územního plánu. Starosta obce Jaroslav Dvořák (nestr.) zastupitelům řekl, že pokud bude plocha zastavěna, budou velké průmyslové haly stát pouhých 200 metrů od rodinných domů.

MfD informovala, že k vybudování biomedicínského centra se před lety v memorandu přihlásily Univerzita Palackého (UP), Fakultní nemocnice Olomouc, agentura CzechInvest, klastr MedChemBio a developerská společnost Gemo. UP ale tvrdí, že se na přípravě projektu nepodílí a ani to neplánuje.

Spodní voda v ohrožení?

Starosta Hněvotína řekl, že patnáct metrů vysoké haly obyvatelům znemožní výhled do okolí a znehodnotí vesnický ráz obce. Navíc se obává, že zastavění takto velké plochy by ohrozilo zdroje pitné vody v obci, protože z tohoto území proudí spodní voda do vesnice a zásobuje místní studny.

Úředníci ale krajským zastupitelům doporučili, aby námitky starosty zamítli. Krajský úřad je totiž vázán loňskou dohodou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí ohledně plochy mezi Hněvotínem a Olomoucí, která připouští zábor až 44 hektarů půdy.

Jurečka: Jde o zájem vyjít vstříc investorům

Opoziční krajský zastupitel a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (Koalice pro Olomoucký kraj) upozornil, že zákon dovoluje přeměnu kvalitní půdy na průmyslovou oblast pouze za podmínky, že veřejný zájem výrazně převažuje nad ochranou zemědělského půdního fondu. Jeho návrh na přepracování aktualizace zásad územního rozvoje zastupitelé neschválili.