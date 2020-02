Co je pod trasou budoucího Městského okruhu, prověří sondy. Praha za ně zaplatí 22 milionů

Geologický průzkum bude probíhat ve třech etapách, nejnáročnější – a pro město nejdražší – bude ta mezi Balabenkou a Jižní spojkou. Bude stát zhruba polovinu celkové částky, zbylá polovina půjde na úsek z Balabenky k Blance a také na Libeňskou spojku, která by v budoucnu měla posloužit jako obchvat ulice V Holešovičkách a přivádět auta z vnitřního okruhu do Liberecké ulice.

Tunely o délce přesahující osm kilometrů

Celková délka části Městského okruhu, kterou je potřeba dostavět, přesahuje deset kilometrů. Nynější vedení Prahy nechalo loni přepracovat původní projekt a zásadním způsobem zvýšit délku tunelů. Pod zemí by podle požadavků současné garnitury měli řidiči strávit téměř celou cestu z Holešoviček do Strašnic – celková délka tunelů dosáhne 8,5 kilometru.

Kdy bude hotový geologický průzkum, není zatím zcela zřejmé. Podle smlouvy bude probíhat deset měsíců. Z dokumentu, který schválila městská rada, vyplývá, že by neměl začít později než v dubnu.

Na magistrátu nyní vzniká návrh na změnu územního plánu, která musí stavbě předcházet. „Je připravována dokumentace pro územní rozhodnutí, v rámci přípravy se provádí zmíněný průzkum,“ podotkl náměstek Scheinherr. Náklady na samotnou stavbu zatím nebyly vyčísleny, hovoří se však až o 100 miliardách korun.

V tom případě by byla severní a východní část Městského okruhu více než dvojnásobná ve srovnání s tunelovým komplexem Blanka, který je ale také kratší (šestikilometrový).

Okruh se staví od 70. let

Městský okruh Prahy se staví od konce 70. let minulého století, kdy – poté, co město postupně opustilo starší koncepty a rozhodlo se pro systém dvou okruhů doplněných radiálami – začala růst Jižní spojka a na ni navazující most Antonína Zápotockého (dnes Barrandovský most). V 90. letech vznikl Strahovský tunel, následně tunel Mrázovka a Zlíchovský tunel.

Od roku 2015 je v provozu komplex Blanka, který ústí do oblasti Holešoviček, respektive na křižovatku Pelc-Tyrolka. Prozatím je tedy možné dojet po okruhu ze strašnicko-hostivařského pomezí do Troje, ale po dlouhé trase přes Smíchov a Břevnov. Celkem jde zhruba o 22 kilometrů.