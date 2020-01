Poslední rozloučení s ortopedií v Orlové. Z nemocnice symbolicky vyrazil pohřební průvod

Moravskoslezský kraj loni rozhodl o převedení akutní lůžkové péče z tamní nemocnice do dalších krajských zdravotnických zařízení, což vyvolalo protesty zdravotníků i obyvatel. Ortopedický tým nebyl spokojen s podmínkami v nemocnici v Karviné, kam se měl přestěhovat, a chtěl se přesunout raději do Havířova.

Kraj s tím nejprve souhlasil, pak ale odvolal primáře a rozhodl, že orlovská ortopedie se do Karviné přesune. Členové oddělení na to reagovali hromadnými výpověďmi. Zástupci kraje uvedli, že ortopedické oddělení v Karviné-Ráji bude poskytovat kvalitní péči i po odchodu zdravotníků orlovského pracoviště.

Bývalý primář Tomáš Knybel řekl, že výpovědi stáhla jen část sester a ošetřovatelů. Tým 11 lékařů se podle něj rozpadne. „Odcházejí většinou do soukromé sféry. Někteří jdou do zahraničí, někteří skončí a tři jdeme do jiných krajských nemocnic,“ přiblížil Knybel.

Pohřební průvod zdravotníků orlovské ortopedie. Orlová se dnes odpoledne symbolicky rozloučila s ortopedickým týmem. Spor o přesun jejich oddělení do Karviné namísto do Havířova totiž končí odchodem většiny tamního zdravotnického týmu. Dnes končí jejich tříměsíční výpovědní lhůta pic.twitter.com/b3MUozgeeX — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) January 31, 2020

Kapela vyhrávala smuteční písně

S ortopedií se do smutečního průvodu přišlo rozloučit přes dvě stovky lidí, členové oddělení, další zdravotníci i řada Orlovanů. Průvod vyrazil bez proslovů. V čele šel muž nesoucí logo ortopedie se smuteční páskou, za ním pak kapela, která vyhrávala smuteční písně. Následovala rakev a kostlivec s nápisem „Kdo jsem? Vyšší moc ANO“. Orlová má kolem 30 tisíc obyvatel.

„Po 40 letech tady končí ortopedické oddělení, které vybudoval náš učitel Jan Jařabáč. Chceme se rozloučit nějakým způsobem, nechceme jenom tak opustit Orlovou, protože tím končí velká kapitola, končí mezinárodní spolupráce s ortopedií v Sosnovci, v Žilině, pořádání našich společných mezinárodních kongresů,“ řekl bývalý primář.

Připomněl, že oddělení provedlo například operace minimálně 20 tisíc endoprotéz. „V naší kartotéce skončí 45 tisíc registrovaných pacientů, o které pečujeme doteď, a jen doufám, že se to neodrazí na péči o ně,“ řekl Knybel.