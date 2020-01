Dokončení prodloužené Rudné zvýšilo podle místních hluk, radnice chce nové měření

Část obyvatel Ostravy, zejména těch z městské části Svinov, si stěžuje na hluk vozidel, která projíždí Rudnou ulicí. Místní už zhruba dvacet let bojují za to, aby se kolem rušné silnice postavila protihluková stěna, jednání s úřady nebo petice zatím ale nepomohly. Situace se podle místních navíc výrazně zhrošila poté, co Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo poslední úsek prodloužené Rudné.