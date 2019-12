V Porubě ubylo aut. Dokončení Rudné dopravu odklonilo

Poruba byla ještě minulý týden zahlcená stovkami aut pomalu se posunujících v kolonách. Čtvrtý den po otevření prodloužené Rudné je už na první pohled jasné, že aut ubylo. Podle místostarosty Poruby Miroslava Otiska (ANO) by se počet projíždějících automobilů mohl snížit o 20 až 30 procent.

„Nebudou velké kolony ať už na ulici Opavská, tak na 17. listopadu. Podstatně se zlepší dopravní situace v obvodu. Nepochybně to bude mít vliv na pokles imisní zátěže, hluku a vůbec negativních vlivů,“ popsal tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Otevření Prodloužené Rudné snížilo počet aut projíždějících ostravskou částí Poruba až o 25 %. Poslední úsek rychlostní silnice z Opavy do Ostravy je v provozu od čtvrtka. Řidiči tak už nemusí přes Porubu jezdit. Denně tudy projelo až 40 tisíc aut. Situaci zjišťoval Pavel Habram. pic.twitter.com/ZYAvV3AsdE — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) December 23, 2019

Otevření posledního úseku rychlostní silnice mezi Opavou a Ostravou potěšilo i samotné řidiče. „Dneska jsme po ní jeli a já si myslím, že je to super, určitě to zrychlí dopravu,“ svěřil se Daniel Prouzek.

„Byl jsem nadšen a já si myslím, že to je nejlepší vánoční dárek pro občany Poruby a nejen pro ně, ale i ty, kteří směřují do jiných měst, zejména do Opavy,“ dodal Otisk.