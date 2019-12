Ostrava se propojí s Opavou. Skončí dostavba prodloužené Rudné, zbývalo jen asi 400 metrů

Přetíženými ulicemi ostravské Poruby projede každý den přes 30 tisíc aut. Městskému obvodu by se ale mělo do konce roku ulevit. Část řidičů mířících směrem do Opavy bude moci využít dokončený úsek prodloužené Rudné ulice, který je součástí silnice I/11.

Jednu z nejdůležitějších staveb v kraji brzdily léta majetkové spory. Problémová byla i stavba protihlukové stěny okolo tahu, kterou vyžadovali místní. Právě otázka výběru protihlukové zábrany byla jednou z hlavních příčin oddalování stavby.

Dokončená silnice Prodloužená Rudná v Ostravě se otevře ještě do Vánoc. Ředitelství silnic a dálnic zprovozní dlouho očekávaný obchvat Ostravy-Poruby s největší pravděpodobností v pátek 20. prosince. Potvrdil to před chvílí hejtman MS kraje Ivo Vondrák. pic.twitter.com/Czc6C5zbeM — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) December 12, 2019

Vyjednávání mezi místními a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se ujal kraj. Když ŘSD navrhlo protihlukovou stěnu tak, aby lidem vyhovovala, jednání se odblokovalo. Kdyby se strany nedohodly a muselo se čekat na vyvlastnění pozemku, odhadovalo se, že by silnice byla hotová nejdřív v roce 2027. Se stavbou silnice se v daném úseku počítalo už v roce 1969, od roku 1980 s trasou počítal i ostravský územní plán.

Pozemek ŘSD koupilo v roce 2007 bez závazků i věcných břemen. O dva roky později pracovníci ředitelství zjistili, že se k pozemku věcné břemeno už váže. Majitelům sousedních pozemků zaručuje právo chůze a jízdy. Spory s majiteli pozemků pak stavbu oddalovaly. Proti zdržování stavby několikrát demonstrovali obyvatelé Poruby.