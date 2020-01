Do vězení ji odvedli ze zubařského křesla. Dagmar Chroustová prošla víc než desítkou komunistických lágrů

V roce 1948 devatenáctiletá Dagmar, tehdy ještě Černilová, dostudovala obchodní školu a začala pracovat jako sekretářka ve firmě vyrábějící výtahy. A když ji posléze oslovil kamarád Lolek, jestli by se nechtěla zapojit do odboje proti komunistickému režimu, souhlasila.

„Ptal se, jestli mám přístup k cyklostylu. Říkala jsem , že mám, ale že se to tak dělat nedá, že blány jsou evidované, to by se na to přišlo. Psala jsem tedy letáky na psacím stroji. Byla to výzva proti komunistům, aby se postavili občané do řad odboje,“ vzpomíná.

„Však vy promluvíte, my máme času dost!“

Skupina byla ale brzy vyzrazena přesto, že se navzájem znali vždy jen tři členové. „Jezdili pro mě do zaměstnání a někdy jsem byla na Příční tři hodiny, jindy dva tři dny. Jejich obvyklé rčení bylo: ,Stojíte tady jako špatně vyřezaný svatý,‘ posmívali se: ,Však vy promluvíte! My máme času dost,‘“ popisuje výslechy na služebně Státní bezpečnosti Dagmar Chroustová.

Naposledy si pro ni přijeli přímo do čekárny zubní ordinace v centru Brna. „Vešla jsem do čekárny, tam stáli dva lidé, zamávali papírem, že jsem zatčená. Naložili mě do auta, a tak jsem se octla na Cejlu,“ popisuje Chroustová své zatčení.

Ve věznici na Cejlu pracovala v prádelně a v šicí dílně, kde šila vězeňské košile. „Vodili nás chodbou kolem cel mužů, a bachařka říkala, že se nesmíme na ty cely koukat. Holky říkaly: ,To proto, abychom neotěhotněly, že,‘“ vzpomíná.