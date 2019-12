Obavy z dopravních komplikací v Přerově kvůli nedokončené D1 se zatím nenaplnily

K autům, která běžně projíždějí Přerovem, se přidala i ta, která míří do města z nedokončené dálnice. Řidiči musí sjet po provizorní komunikaci a přes světelnou křižovatku se napojí na silnici první třídy mezi Olomoucí a Přerovem. V páteční dopravní špičce se tvoří kolony. Oproti minulému pátku ale nebyly o moc větší.

Auta směřující na Brno by se do města dostat neměla. Značky je navádějí dosavadní trasou kolem Olomouce. „Pokud budou řidiči respektovat dopravní značení, které na dálnici je, tak by ke zhoršení dopravní situace dojít nemělo,“ řekl primátor Přerova Petr Měřínský (ANO).