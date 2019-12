Kde rozum doplňuje cit. Výstava ve Zlíně ukazuje československý průmyslový design

„Lidé se mohou seznámit s dobou 40. let a s tím, co v ní tehdejší průmysloví designéři řešili. To byla hlavně otázka ergonomie, aby se stroje a nástroje lépe ovládaly, ale byly také hezčí,“ uvedl kurátor výstavy Vít Jakubíček.

Hlavní osou výstavy je historie baťovské Školy umění fungující mezi lety 1939 až 1949. Na ní vznikla za války jedna z ikon zlínského designu, návrh revolverového soustruhu MAS R50, dílo sochaře Vincence Makovského. Úvodní část výstavy se věnuje i rozvoji strojírenské výroby u firmy Baťa v meziválečném období.

Do sochařova ateliéru virtuální realitou

Významná část výstavy je věnovaná Zdeňku Kovářovi, jednomu z prvních absolventů Školy umění a Makovského žáku. Kovář založil první specializovaný ateliér a připravil v něm základy pedagogiky průmyslového designu v celém Československu.

„Později se tam i lidé ze zahraničí jezdili inspirovat a hledali, jak správně učit a připravovat nejen výtvarníky, ale zcela nový typ specializovaných pracovníků pro oblast průmyslového designu,“ uvedl kurátor.