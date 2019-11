Varovný povodňový systém ve Valašském Meziříčí dosluhuje. Nový bude stát miliony

Včasné varování obyvatel je proto nezbytné. Zajišťuje ho celkem 215 hlásičů, ty už ale dosluhují. „Systém má životnost zhruba patnáct až dvacet let, protože je vystaven povětrnostním vlivům jako mráz, sucho, déšť, slunce, horko,“ vysvětlila Paseková.

„Ten stávající systém vykazuje každoročně více a více poruch a chyb. Proto nebyla diskuse o tom, že jej potřebujeme vyměnit za nový moderní se zárukou,“ řekl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

Cena hlásičů se pohybuje kolem deseti milionů korun. Rozdíl v kvalitě obyvatelé na první pohled neuvidí, ale v případě ohrožení uslyší. Aby ho co nejméně pocítila městská pokladna, požádá město o sedmdesátiprocentní dotaci od ministerstva životního prostředí. Musí to ale stihnout do tří týdnů. I proto se v úterý mimořádně sešli zastupitelé, všichni byli pro. Jestli Valašské Meziříčí se svou žádostí o dotaci uspěje, bude jasné na jaře. Nový varovný systém by pak mělo mít do roka.