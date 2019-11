Babičky vyšívají v Zašívárně. Brněnský projekt přináší seniorkám přivýdělek i radost

Kvůli nemoci musela Ilona Voláková odejít z práce, zůstala sama a bez možnosti uplatnění. Cítila se najednou v izolaci. Možnost stát se vyšívací babičkou a navštěvovat novou sdílenou dílnu v Brně přivítala a říká, že to pro ni není jen o přivýdělku. „Je to takové velké uspokojení. Člověk dělá krásné věci, někam patří a zase mu to přináší obohacení úplně jiné. Není úplně odepsaný. Je to motor, který nenechá člověka sedět doma,“ vysvětlila vyšívací babička Ilona Voláková.

Do projektu Zašívárny je v současné době zapojeno patnáct seniorek. „Často jsou ti lidé ještě při síle, jen ta společnost si řekne, že už jsou staří, v důchodu a že už mohou jen zahrádkařit nebo luštit křížovky. To mi přijde zbytečné, protože člověk má kolikrát ještě třetinu života před sebou,“ řekla spolumajitelka Zašívárny Šárka Syslová.