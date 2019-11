Stromy podél silnic usychají i ve městech. V Brně pomáhá udržet vláhu speciální zemina a hydrogel

Dvaaosmdesát nových dubů znovu lemuje silnici druhé třídy mezi Břeclaví a Lanžhotem. Stejné druhy šly přitom do země už před dvěma lety jako náhrada za staré předchůdce, většina ale nepřežila hned následující enormně suché jaro. „Tady například tři měsíce neprší. Přes léto jsme zalévali, a přesto to uschlo. V prvních dvou letech dáváme každý druhý týden ke stromu až šedesát litrů vody, aby ty kořeny chytly,“ popsal dělník z Morávkova zahradního centra Lednice Jiří Navrátil.

Problémy nastaly i u silnice třetí třídy nedaleko Bulhar na Břeclavsku. Mladé jabloně nechal vysázet spolek Moravia Virdis. Některé vlivem sucha také odumřely. „Pokud ty stromy vysazujeme my, tak tu následnou péči děláme my, pokud si vybereme zhotovitele, tak následná údržba je na něm,“ řekl Ladislav Hádlík. Loni kvůli zasychání sazenic museli silničáři výsadbu podél vozovek úplně zastavit. Podle ekologů přitom silnice chrání před větrem nebo zadržují přívalový déšť.

„Ani policie z bezpečnostního hlediska ty stromy podél silnic moc ráda nevidí. Obce mají možnost si náhradní výsadbu vymínit i v zastavěných částech. Pak je možné se s nimi domlouvat na spolupráci. Například že by zalévání zajistila obec, to by nám hodně pomohlo,“ řekl vedoucí oblasti Břeclav Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Ladislav Hádlík.

Pod slupkou trávníku se nachází nepropustné podloží i v parku, kde je proto také potřeba použít pomocné půdní látky. Do jámy k sazenicím proto přijde kvalitní zemina, hydrogel, hnojiva i látka pomáhající kořenit.

Výsledkem výsadby organizované radnicí v Brně-Bystrci má být za pár let ovocná alej pro obyvatele sídliště. Do aleje doplnili pracovníci veřejné zeleně okrasné sakury. „Dnes by rozhodně v těchto podmínkách například lípa malolistá do ideálních rozměrů jen tak nenarostla,“ řekl Jozef Kasala.