Budeme klidná obec, těší se starosta Kravař. Od dopravy jim pomáhá nový obchvat

To vítá starosta obce Vít Vomáčka (SNK Kravaře 2018). „Přinese to neskutečné uklidnění dopravy přes obec, my se na to připravujeme, protože režim bude v Kravařích naprosto jiný. Bude to klidná provinční obec a na to se těšíme,“ řekl starosta. Provoz v obci byl podle něj dosud tak silný, že silnici nebylo často možné ani přejít.

„Na domech se objevovaly praskliny, klepaly se lidem lustry a stěhoval se jim třeba i nábytek, když byly větší výmoly třeba u kanálů, takže je to opravdu historický den pro Kravaře,“ dodal Vomáčka.

Rekonstrukce mostů i mimoúrovňových křižovatek

Stavba přeložky silnice I/15 začala na jaře 2018, na hlavní trase musel dodavatel – firma Strabag – postavit tři mosty a další, který připojuje zastávku v Kravařích. Součástí projektu byla i okružní křižovatka v místě křížení obchvatu se silnicí na Litoměřice. Tu mohli řidiči využívat už od loňského prosince.

Letos už se pokračovalo stavbou samotné silnice včetně kanalizace. „Termín dokončení máme až na začátku příštího roku,“ řekl technický vedoucí Strabagu pro oblast Liberec Jaroslav Bílek. Pro dopravu se ale silnice otevřela už v úterý.

Ředitelství silnic už plánuje na příští rok v Libereckém kraji další stavby. Největší z nich by měla být přestavba mimoúrovňové křižovatky na čtyřproudé silnici 35 u Rádelského Mlýna. V současné době už má ŘSD nabídky od dodavatelů ve veřejné soutěži. Pokud vše dobře půjde, mohlo by se podle Mátla začít stavět už v prosinci, nejpozději na jaře příštího roku. Připravují se i rekonstrukce tří mostů na průtahu Libercem, které nejsou v dobrém stavu. Na prvním by se mělo pracovat už v příštím roce.