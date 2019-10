Své umění věnoval krajině Vysočiny a jižní Moravy. Malíř Stanislav Bělík slaví sto let

video Události v regionech: Krajinář Bělík slaví 100 let

Talent u něj rozpoznal učitel už v jeho dětských letech. Stanislav Bělík se tedy snažil v malování zdokonalovat. „Mne bavila figura, portréty a tak dále. Jenomže časem každý chtěl nějaké krajinky, tak jsem se do toho pomalinku vžíval a potom jsem dělal jenom krajiny,“ vypráví.

Dokud mu to zrak umožňoval, tvořil Stanislav Bělík i ve vysokém věku ve svém domě v Doubravníku u řeky Svratky. Mezi nejčastější náměty jeho tvorby přitom patří právě tato řeka. Jí také věnoval poslední cyklus obrazů, který v roce 2017 vyšel i knižně. „Dělal jsem to pro sebe, v prvé řadě jsem si umínil, že udělám řeku Svratku celou od pramene u Žákovy hory až po Pálavu,“ říká Bělík.

„Pan Bělík je jedním z nejlepších krajinářů Vysočiny. On není ten krajinář, který by krajinu dělal úplně bezhlavě, ale vnáší do toho moderní prvek,“ upozorňuje kurátor František Vejpustek.

Inspiraci ale Stanislav Bělík sbíral i při zahraničních cestách, na kterých také maloval. Zvláště exotický mu připadal Uzbekistán. „To bylo něco mimořádného pro nás, vnitroevropany, tak tam to bylo přece jenom něco jiného, to mě uchvátilo,“ vzpomíná.

V současnosti už kvůli špatnému zraku malovat nemůže. Moravskou krajinou, kterou zvěčnil na mnoha svých obrazech, se však Stanislav Bělík i ve svém věku stále rád prochází.