Kvůli dluhu 15 tisíc, který nezavinil, přišel o byt. Ústavní soudci kritizují soudy za to, jak kauzu řešily

Bydlíte v domácnosti s partnerem, který má exekuci? Schovávejte si, pokud je to možné, smlouvy a účtenky od věcí, které patří vám. Kdyby exekutor sepsal tyto věci do soupisu majetku v rámci exekuce partnera, můžete požádat o vyškrtnutí ze soupisu, budete však muset doložit, že jsou věci vaše.

Dozvěděli jste se, že k vám přijde exekutor sepsat nebo zabavit majetek? Určitě buďte u toho. Pokud nebudete doma, exekutor může i tak vstoupit do vašeho obydlí. S exekutorem spolupracujte a úkonům exekutora nebraňte. Trvejte na tom, aby všechny vaše připomínky zapsal do protokolu.

Dlužíte na výživném a partner podal návrh na zahájení exekuce? Na co se mám připravit? Jak exekuci ukončit? V první řadě začněte s exekutorem i partnerem/partnerkou komunikovat. Pokuste se doplatit to, co doposud dlužíte, a následně se pokuste platit pravidelné platby výživného. Pokud jde o výživné na nezletilé dítě, vyhnete se tak i případnému trestnímu stíhání. Zároveň, budete-li pravidelně spolehlivě platit, můžete později požádat o zastavení exekuce a náklady se tak sníží.

Co potřebujete k tomu, abyste mohli vymáhat pohledávku prostřednictvím soudního exekutora? Nejprve si vyberete soudního exekutora a u něj podejte návrh. K tomu musíte mít tzv. exekuční titul – nejčastěji to bude například rozsudek, ve kterém soud nařídil vašemu dlužníkovi zaplatit. Návrh podáte u exekutora, ten zajistí, aby byl pověřen soudem, a následně zahájí úkony k vymožení pohledávky.

Přišla vám první výzva od exekutora? Co dělat, aby vás to moc nestálo? Pokud vám bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění, doporučujeme částku uhradit do 30 dnů, protože vám budou účtovány mnohem nižší náklady exekuce. V každém případě začněte s exekutorem komunikovat. Není na to sice nárok, ale pokud budete spolupracovat, je možné dohodnout se na postupném splácení dlužné částky.