Další objížďka v Ostravě. Do konce měsíce bude uzavřena část ulice 28. října

„Pod tou cestou jsou kanály, které jsou ucpané, a zaplavuje to budovu ostravských vodáren a kanalizací. Pokud bychom to neopravili, tak by byla ohrožená čistota vody v Ostravě.“

Řidiči na trase z Poruby do centra budou muset až do konce měsíce využívat objízdnou trasu, která vede ulicemi Mariánskohorská, Grmelova a Přemyslovců. V opačném směru je průjezd zachován, a to po celou dobu prací. Provoz tramvají dopravní podnik zachoval v obou směrech.

/*json*/{"map":{"lat":49.83099919800082,"lng":18.24897113638347,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[{"path":[{"lat":49.824404999896565,"lng":18.234992262126298},{"lat":49.824917189561425,"lng":18.237974878550858}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":"1.0","strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":49.82432818259099,"lng":18.234584566356034},{"lat":49.82546330012615,"lng":18.234069582225175},{"lat":49.826086219161795,"lng":18.233769174815507},{"lat":49.82688908075357,"lng":18.233640428782792},{"lat":49.82751198142934,"lng":18.233618971110673},{"lat":49.82814871605174,"lng":18.233640428782792},{"lat":49.82888233468128,"lng":18.233833547831864},{"lat":49.829671308336586,"lng":18.234076105263853},{"lat":49.830640205744956,"lng":18.23461254706683},{"lat":49.831636765687605,"lng":18.23540648093524},{"lat":49.83277171172355,"lng":18.236693941262388},{"lat":49.83335301523244,"lng":18.237552248147153},{"lat":49.833768227746646,"lng":18.23834618201556},{"lat":49.834266478058055,"lng":18.23937615027728},{"lat":49.834903123763404,"lng":18.24115713706317},{"lat":49.835678159396615,"lng":18.243689142373228},{"lat":49.83642550342184,"lng":18.24613531699481},{"lat":49.83415575621026,"lng":18.249933324959898},{"lat":49.83278467341594,"lng":18.251760633758977},{"lat":49.83182965988155,"lng":18.252876432709172},{"lat":49.83021024600606,"lng":18.254979284576848},{"lat":49.82850772680008,"lng":18.257125051788762},{"lat":49.82803710116291,"lng":18.257747324280217}],"strokeColor":"#0000ff","strokeOpacity":"1.0","strokeWeight":"5"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Kdy skončí opravy v Ostravě?

(Na mapě je červenou barvou vyznačen opravovaný úsek, modře je vyznačena objízdná trasa.)

Krajské město v současné době trápí hned několik uzavírek, které komplikují dopravu už řadu měsíců. Nedaleko úseku, který se začal opravovat v pondělí, se pracuje i na Svinovských mostech, práce by měly skončit do konce letošního roku.

Mnohem větší problémy však v Ostravě přináší práce na Výškovických mostech. Původní mosty přes frekventovanou Rudnou ulici nahradí čtyři zcela nové mosty, kvůli tomu musejí řidiči úsek velmi složitě objíždět.

Práce měly být hotové do konce letošního roku, jenže stavbaři nedávno zjistili, že stavbu budou moci opustit o několik měsíců později, než se původně plánovalo. Objevily se závažné problémy v základech mostů, kvůli kterým by se doprava v nelidnatější části města Ostrava-Jih mohla vrátit do normálu až v květnu příštího roku.

I nadále pokračuje oprava mostů na Bazaly. Práce v této části Ostravy probíhají už zhruba dva roky a podle redaktora ČT Tomáše Indreie by měly skončit do konce letošního roku.