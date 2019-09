Práce na výškovických mostech v Ostravě mají zpoždění. Místo prosince budou hotové až v květnu

„Objevily se problémy v základech. V tom svahu byly nějaké betony, o kterých nikdo nevěděl. Byly strašně hluboko a to způsobilo několikatýdenní skluz stavby. Stavební dělníci to do poloviny prosince nestihnou,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Podle předpokladů by dělníkům v prosinci mělo do dokončení stavby výškovických mostů zbývat ještě zhruba čtyřicet dnů. Jenže kvůli nízkým teplotám se na stavbu vrátí až na jaře, pravděpodobně někdy v březnu.