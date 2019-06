Doprava v jižní části Ostravy se ještě více zkomplikuje. Pro auta se úplně zavřou výškovické mosty

Opravy rušné Výškovické ulice a mostů mají probíhat až do konce roku a náklady se odhadují na 328 milionů korun bez DPH. Momentálně je doprava v této lokalitě v obou směrech svedena na jeden most. Od úterý se tam už auta nedostanou, úplná uzavírka bude platit až do konce roku.

Podle náměstka moravskoslezského hejtmana pro dopravu Jakuba Unucky (ODS) nešlo dopravu v této části Ostravy řešit jinak. Mosty, po kterých jezdí i tramvaje, se musí zbourat a postavit najednou.