Praha zruší tendr na dostavbu Průmyslového paláce. Postup nebyl férový, říká vedení města

Vedení Prahy zruší výběrové řízení na dostavbu Průmyslového paláce a vypíše do konce roku nové. Důvodem je to, že minulé vedení města tendr loni odsouhlasilo, aniž mělo projekt. Ten byl dokončen až letos v létě. Oznámil to primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Obnovu vyhořelého křídla paláce to podle něj nezpozdí.