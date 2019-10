Karlovarský kraj se chce odklonit od uhlí, pomůže mu Evropská unie

„Je to obrovský úspěch a je to pro nás obrovská šance. Po dobu dvou let dostaneme technickou pomoc expertů Evropské komise, kteří s námi budou připravovat jednotlivé projekty a nasměrují nás, kde bychom na ně mohli získat finanční zdroje,“ uvedla hejtmanka.

Cílem dvouleté mise bude vytvořit podmínky pro přechod regionu na nové zdroje energie, zajištění stabilního zásobování domácností teplem, udržení sociální soudržnosti a vznik nových pracovních míst.

Sokolovská uhelná, která v kraji hnědé uhlí těží, má zatím zásoby uhlí při současném objemu těžby zhruba na dalších dvacet let. Jenže zvyšující se ceny emisních povolenek i celková společenská poptávka po útlumu využívání fosilních paliv mohou dobu těžby výrazně zkrátit.

Podle údajů Sokolovské uhelné samotná těžební firma nyní zaměstnává asi tři tisíce lidí, její dceřiné společnosti další tisícovku a navázané firmy asi dva tisíce lidí. Počet osob, které jsou navázané na těžbu a zpracování uhlí v regionu, se odhaduje asi na patnáct tisíc.