Hněvotín žaluje Olomoucký kraj kvůli stavbě výrobních hal

Obec se obává změny rázu krajiny i ohrožení spodní vody

(Pozemky, na kterých má v budoucnu stát takzvané biomedicínské centrum.)

Aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje schválili zastupitelé na konci září tohoto roku. Zábor úrodné půdy se týká více než čtyřiceti hektarů pozemků mezi Hněvotínem a Olomoucí, kde by mělo v budoucnu vzniknout biomedicínské centrum.

Starosta Hněvotína Jaroslav Dvořák (nestr.) s plánovanou výstavbou dlouhodobě nesouhlasí. Tvrdí, že výrobní haly by v případu realizace stály zhruba dvě stě metrů od prvních obytných domů. Obává se také, že zastavění takto velké plochy by ohrozilo zdroje pitné vody v obci, protože z tohoto území proudí spodní voda do vesnice a zásobuje místní studny.

Úředníci ale krajským zastupitelům doporučili námitky zamítnout, jelikož krajský úřad je vázán loňskou dohodou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí ohledně této strategické plochy, která připouští zábor až 44 hektarů půdy.