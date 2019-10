Brno zamýšlí dát za podíl v Technologickém parku půl miliardy. Chce mít využití areálu pod kontrolou

Technologický park existuje přes dvacet let a pronajímá šedesát tisíc metrů čtverečních kanceláří. K dispozici má ještě stejnou rozlohu pro stavbu dalších kancelářských prostor. Další desítky tisíc metrů mají sloužit podle územního plánu pro bydlení.

Majitelem akcií je společnost P&O, která o odkupu nejdřív jednala s Jihomoravským krajem, jeho zastupitelé ale nakonec nákup neschválili. Podmínky pro město Brno zůstaly stejné. Cena akcií je 21,5 milionu eur (550 milionů korun).

O podíl firmy P&O stojí dlouhodobě soukromý developer Trikaya, který minulý týden informoval média, že považuje částku za nadsazenou částku a odvolával se na stanovisko analytické společnosti Cyrrus.

Soukromý investor by mohl mít jiné záměry

Podle zastánců nákupu je výhodné vlastnictví veřejným sektorem, který tak může ovlivňovat podobu areálu a pronájmy inovativním firmám. V areálu sídlí Jihomoravské inovační centrum, firma Jihomoravského kraje, z něhož vycházejí úspěšné začínající firmy, ale nemají kde si pronajmout kanceláře v blízkosti místa, odkud vyšly.

„Přitom o to stojí, protože zůstanou blízko výzkumu a blízko velkých technologických firem. Pokud by tam vstoupil soukromý investor, mohl by mít záměr úplně jiný,“ řekl bývalý primátor Petr Vokřál (ANO).

Opoziční ANO chtělo do záměru vtělit i podmínku, že do konce současného volebního období, tedy do roku 2022, nedojde k prodeji žádného majetku. Tu ale zastupitelé neschválili. Podle radního Tomáše Koláčného (Piráti) to teď není potřeba a podmínku je možné schválit až 5. listopadu, kdy budou zastupitelé hlasovat o kupní smlouvě. Stejně se vyslovil i náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Záměr neschválili pouze sociální demokraté a SPD.