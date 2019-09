Začala oprava silnice přes Červenohorské sedlo. Dopravu řídí stavbaři i semafory

Asfaltový koberec na severní části silnice přes Červenohorské sedlo je starý už třináct let a podle ŘSD se na jeho stavu podepsaly časté změny počasí. Opravu už nelze odkládat, jedná se totiž o velmi důležitou trasu, která spojuje Šumpersko s Jesenickem a Polskem.

„Působí tam náročné klimatické podmínky a my jsme na základě diagnostiky zjistili, že povrch už vykazuje poruchy a je nutné ho opravit,“ uvedl ředitel ŘSD v Olomouci Martin Smolka. Na komunikaci tak najely frézy, které odstraní zhruba deset centimetrů poškozeného asfaltu.

Silný mráz,sněžení nebo přímé slunce. Náročné horské podmínky se po 13 letech projevily na severní trase přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Dnes tam začala oprava nejvýše položené silnice I. třídy v ČR. Letos opraví min. 2 z 9 kilometrů. @RSD_oficialni zaplatí cca 83 milionů. pic.twitter.com/YAh024T5oc — MartinLastuvkaCT (@MartinLastuvka) September 30, 2019

V první fázi opraví dva kilometry silnice

Oprava severní části silnice přes Červenohorské sedlo bude probíhat postupně. V pondělí práce začaly v nejvyšším bodě – v nadmořské výšce 1013 metrů. Dělníci budou postupovat směrem dolů na Bělou pod Pradědem. Oprava prvního úseku o délce dva kilometry bude podle ŘSD probíhat do poloviny října.

V době oprav bude pro řidiče průjezdný vždy jen jeden jízdní pruh. Dopravu přes Červenohorské sedlo tak budou řídit pracovníci stavební firmy, mimo jejich pracovní dobu se budou řidiči řídit světly na semaforech.

/*json*/{"map":{"lat":50.13027695922558,"lng":17.173991442540817,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[{"path":[{"lat":50.12429754156689,"lng":17.15320020146055},{"lat":50.12389858592578,"lng":17.15244918293638},{"lat":50.12367159243887,"lng":17.152127317854593},{"lat":50.12346523378937,"lng":17.15195565647764},{"lat":50.1231281794153,"lng":17.151741079756448},{"lat":50.122839273777124,"lng":17.151505045363137},{"lat":50.12207572905387,"lng":17.1509042305438},{"lat":50.121724907124566,"lng":17.150571636625955},{"lat":50.121387840496205,"lng":17.15018539852781},{"lat":50.12094070763289,"lng":17.14965968556089},{"lat":50.12058987738543,"lng":17.149294905134866},{"lat":50.11973686762704,"lng":17.148275665709207},{"lat":50.11941354543987,"lng":17.14794307179136},{"lat":50.11909710033373,"lng":17.147621206709573},{"lat":50.11887008407776,"lng":17.1474817318408},{"lat":50.11851235930798,"lng":17.147310070463845},{"lat":50.11825094336278,"lng":17.147245697447488},{"lat":50.117989525990154,"lng":17.14719205326719},{"lat":50.11781066064963,"lng":17.147116951414773},{"lat":50.117714348266375,"lng":17.14698820538206},{"lat":50.11731399444301,"lng":17.14672888134828},{"lat":50.11680490722739,"lng":17.14649284695497},{"lat":50.11640356621984,"lng":17.146385558594375},{"lat":50.11616277782198,"lng":17.146342643250136},{"lat":50.11601830420198,"lng":17.146310456741958},{"lat":50.11588070987289,"lng":17.146385558594375},{"lat":50.11574999489402,"lng":17.14652503346315},{"lat":50.11562615932166,"lng":17.146696694840102},{"lat":50.11555736164309,"lng":17.14696491574159},{"lat":50.11550920320927,"lng":17.14726532315126},{"lat":50.115461044727,"lng":17.14778030728212},{"lat":50.115371607417124,"lng":17.148316749085097},{"lat":50.11522025158912,"lng":17.148885377396255},{"lat":50.11493129822516,"lng":17.14975441311708},{"lat":50.114642343117445,"lng":17.15053761814943},{"lat":50.1145322645225,"lng":17.151052602280288},{"lat":50.11449098498415,"lng":17.15152467106691},{"lat":50.11444970541021,"lng":17.15197528218141},{"lat":50.114380906041234,"lng":17.152189858902602},{"lat":50.114270826845235,"lng":17.15225423191896},{"lat":50.11417450734117,"lng":17.1522435030829},{"lat":50.114126347516454,"lng":17.152136214722304},{"lat":50.114091947612025,"lng":17.151932366837173},{"lat":50.114119467537556,"lng":17.151599772919326},{"lat":50.11439466592292,"lng":17.149861701477676},{"lat":50.1145322645225,"lng":17.148134358872085},{"lat":50.114504744834235,"lng":17.14677211671301},{"lat":50.114546024360706,"lng":17.146353692106686},{"lat":50.114601063674,"lng":17.146064013533078},{"lat":50.11466986272666,"lng":17.145827979139767},{"lat":50.11474554157039,"lng":17.145645588926754},{"lat":50.114786820889286,"lng":17.145431012205563},{"lat":50.11479370077231,"lng":17.14524862199255},{"lat":50.11475930134733,"lng":17.145130604795895},{"lat":50.11469050242317,"lng":17.145098418287716},{"lat":50.11455290427833,"lng":17.145152062468014},{"lat":50.11448410505764,"lng":17.14527007966467},{"lat":50.11440842580069,"lng":17.14553830056616},{"lat":50.114133227494385,"lng":17.14699742227026},{"lat":50.11406442767066,"lng":17.147490948729},{"lat":50.1139681077514,"lng":17.147866457991086},{"lat":50.113837387551065,"lng":17.148123950056515},{"lat":50.113403944333335,"lng":17.148896426252804},{"lat":50.11330762308546,"lng":17.149132460646115},{"lat":50.11280537343954,"lng":17.150344819120846},{"lat":50.1127159311692,"lng":17.15072032838293},{"lat":50.112702170805086,"lng":17.151149481825314},{"lat":50.112702170805086,"lng":17.15151426225134},{"lat":50.112702170805086,"lng":17.151900500349484},{"lat":50.11266776987748,"lng":17.152157992414914},{"lat":50.11259208774981,"lng":17.15224382310339},{"lat":50.11251640550252,"lng":17.15224382310339},{"lat":50.112454483574844,"lng":17.152168721250973},{"lat":50.112420082469306,"lng":17.152061432890378},{"lat":50.11240632202018,"lng":17.151857585005246},{"lat":50.11240632202018,"lng":17.150012225203},{"lat":50.11236504064907,"lng":17.148842782072506},{"lat":50.112399441794146,"lng":17.14852091699072},{"lat":50.11272969152934,"lng":17.147104710630856},{"lat":50.11279849327086,"lng":17.14676138787695},{"lat":50.11280537343954,"lng":17.1464824381394},{"lat":50.1127572122378,"lng":17.146064013533078},{"lat":50.11265400949953,"lng":17.145398825697384},{"lat":50.112605848145556,"lng":17.144958943418942},{"lat":50.11261960853735,"lng":17.14472290902563},{"lat":50.11266776987748,"lng":17.14450833230444},{"lat":50.11275033206217,"lng":17.14426156907507},{"lat":50.112874175072314,"lng":17.144089907698117},{"lat":50.1129429766062,"lng":17.143907517485104},{"lat":50.11297049719207,"lng":17.143703669599972},{"lat":50.11292233615642,"lng":17.143585652403317},{"lat":50.11283289410452,"lng":17.14354273705908},{"lat":50.112702170805086,"lng":17.14355346589514},{"lat":50.11259896794816,"lng":17.143703669599972},{"lat":50.112351280184114,"lng":17.144100636534176},{"lat":50.11217927403863,"lng":17.1444654169602},{"lat":50.112076070054776,"lng":17.14498040109106},{"lat":50.112041668677385,"lng":17.145667046598874},{"lat":50.112027908119515,"lng":17.14596745400854},{"lat":50.111952224980556,"lng":17.14624640374609},{"lat":50.111828379586036,"lng":17.14647170930334},{"lat":50.11091328979991,"lng":17.147415846876584},{"lat":50.10991561559734,"lng":17.148188323072873},{"lat":50.10979176493577,"lng":17.14827415376135},{"lat":50.10971607826267,"lng":17.14829561143347},{"lat":50.10962663022208,"lng":17.14826342492529},{"lat":50.10955782392332,"lng":17.148199051908932},{"lat":50.10949589816992,"lng":17.14801666169592},{"lat":50.109502778813116,"lng":17.147866457991086},{"lat":50.109578465823326,"lng":17.14772698312231},{"lat":50.1096816751899,"lng":17.147566050581418},{"lat":50.109970660232996,"lng":17.14727637200781},{"lat":50.11029404618986,"lng":17.146954506926022},{"lat":50.110411015040704,"lng":17.146815032057248},{"lat":50.11052110310995,"lng":17.146568268827878},{"lat":50.11068623473931,"lng":17.146192759565793},{"lat":50.11088576803172,"lng":17.14575287728735},{"lat":50.110933931115696,"lng":17.14553830056616},{"lat":50.110933931115696,"lng":17.14521643548437},{"lat":50.110872007141694,"lng":17.144948214582882},{"lat":50.11058990802471,"lng":17.143864602140866},{"lat":50.11050046161625,"lng":17.143456906370602},{"lat":50.11048670061551,"lng":17.143070668272458},{"lat":50.11052110310995,"lng":17.14275953202673},{"lat":50.11058990802471,"lng":17.142577141813717},{"lat":50.11066559331677,"lng":17.142405480436764},{"lat":50.11078256126015,"lng":17.14224454789587},{"lat":50.11092705067808,"lng":17.142158717207394},{"lat":50.11109218090764,"lng":17.142072886518918},{"lat":50.11138803781153,"lng":17.14204070001074},{"lat":50.1116494912285,"lng":17.141944140486203},{"lat":50.11175269613172,"lng":17.141847580961667},{"lat":50.111759576450666,"lng":17.141675919584713},{"lat":50.11174581581176,"lng":17.14151498704382},{"lat":50.11167701255778,"lng":17.141450614027463},{"lat":50.11151876469846,"lng":17.141429156355343},{"lat":50.11066559331677,"lng":17.141654461912594},{"lat":50.11028028512978,"lng":17.141708106092892},{"lat":50.109943137923096,"lng":17.141836852125607},{"lat":50.10970919765008,"lng":17.14204070001074},{"lat":50.10958534645467,"lng":17.142373293928586},{"lat":50.10956470455764,"lng":17.142652243666134},{"lat":50.109592227085045,"lng":17.142952651075802},{"lat":50.10964039146996,"lng":17.143349618010006},{"lat":50.10962663022208,"lng":17.143660754255734},{"lat":50.10956470455764,"lng":17.143875330976925},{"lat":50.109413330374146,"lng":17.144100636534176},{"lat":50.109268836389035,"lng":17.144186467222653},{"lat":50.10877342513024,"lng":17.144358128599606},{"lat":50.10841562492285,"lng":17.144358128599606},{"lat":50.10804406033972,"lng":17.144390315107785},{"lat":50.10785827696714,"lng":17.14452978997656},{"lat":50.107713778290204,"lng":17.144808739714108},{"lat":50.10738349396301,"lng":17.145355910353146},{"lat":50.10721146997385,"lng":17.14573141961523},{"lat":50.10703256436969,"lng":17.146364420942746},{"lat":50.10698439736209,"lng":17.146815032057248},{"lat":50.106901825236335,"lng":17.147641152433835},{"lat":50.10688118218265,"lng":17.148424357466183},{"lat":50.10694311131701,"lng":17.149196833662472},{"lat":50.107053207358135,"lng":17.149819106153927},{"lat":50.10712201725531,"lng":17.1504628363175},{"lat":50.10715642216682,"lng":17.151149481825314},{"lat":50.107204589001455,"lng":17.15224382310339},{"lat":50.10727339868112,"lng":17.15278026490637},{"lat":50.10734908921462,"lng":17.15320941834875},{"lat":50.10742477962849,"lng":17.15350982575842},{"lat":50.10747982712706,"lng":17.153831690840207},{"lat":50.107466065258365,"lng":17.15400335221716},{"lat":50.10737661301532,"lng":17.154132098249875},{"lat":50.10730092252533,"lng":17.154110640577755},{"lat":50.10721835094529,"lng":17.15397116570898},{"lat":50.10717706510188,"lng":17.15371367364355},{"lat":50.10702568337157,"lng":17.152812451414547},{"lat":50.10687430116277,"lng":17.152104348234616},{"lat":50.106619702732594,"lng":17.151406973890744},{"lat":50.1052061560506,"lng":17.147391917614414},{"lat":50.10455931324087,"lng":17.145568015484287},{"lat":50.104511143745995,"lng":17.145385625271274},{"lat":50.104462974202676,"lng":17.145085217861606},{"lat":50.104469855568986,"lng":17.144784810451938},{"lat":50.10449049966194,"lng":17.143883588222934},{"lat":50.10443544872761,"lng":17.14351880779691},{"lat":50.10427717693899,"lng":17.14319694271512},{"lat":50.10405009041574,"lng":17.142606856731845},{"lat":50.10402944613296,"lng":17.142338635830356},{"lat":50.10405009041574,"lng":17.14197385540433},{"lat":50.1044560928354,"lng":17.139645697979404},{"lat":50.104570907772235,"lng":17.13745079383534},{"lat":50.10461219586218,"lng":17.136946538540542},{"lat":50.104674127930295,"lng":17.136613944622695},{"lat":50.10472229726126,"lng":17.13625989303273},{"lat":50.10472229726126,"lng":17.135948756787002},{"lat":50.1046259585509,"lng":17.13578782424611},{"lat":50.10452961964674,"lng":17.13578782424611},{"lat":50.10445392465756,"lng":17.135841468426406},{"lat":50.10437822954874,"lng":17.135916570278823},{"lat":50.104343822641546,"lng":17.136109689327895},{"lat":50.10429565292996,"lng":17.13651738509816},{"lat":50.1042543645672,"lng":17.137150386425674},{"lat":50.104096092180235,"lng":17.137804845425308},{"lat":50.103841478982076,"lng":17.138791898342788},{"lat":50.10368320523083,"lng":17.139124492260635},{"lat":50.103593745922716,"lng":17.139167407604873},{"lat":50.103497404942466,"lng":17.139113763424575},{"lat":50.1034217083221,"lng":17.1390279327361},{"lat":50.10336665615939,"lng":17.138791898342788},{"lat":50.10331848546514,"lng":17.13851294860524},{"lat":50.103194617743206,"lng":17.137676099392593},{"lat":50.10163264171103,"lng":17.127366919342194}],"strokeColor":"#0000ff","strokeOpacity":"1.0","strokeWeight":"2"},{"path":[{"lat":50.12430754192242,"lng":17.153208103618226},{"lat":50.124795914026755,"lng":17.15439900442084},{"lat":50.12501602376872,"lng":17.154720869502626},{"lat":50.12522237573251,"lng":17.154946175059877},{"lat":50.12540121338153,"lng":17.15508564992865},{"lat":50.12565571196076,"lng":17.155214395961366},{"lat":50.12591708747141,"lng":17.155235853633485},{"lat":50.126150948560515,"lng":17.155214395961366},{"lat":50.126357295631394,"lng":17.15512856527289},{"lat":50.12685940312107,"lng":17.154946175059877},{"lat":50.12719643122123,"lng":17.15487107320746},{"lat":50.12781545624283,"lng":17.15488180204352},{"lat":50.1284000836338,"lng":17.155021276912294},{"lat":50.1299200814278,"lng":17.155514803371034},{"lat":50.1300782684699,"lng":17.155675735911927},{"lat":50.130463417342426,"lng":17.156051245174012},{"lat":50.13144634389715,"lng":17.157026940201604},{"lat":50.13166642305497,"lng":17.15711277089008},{"lat":50.13187274634617,"lng":17.15714495739826},{"lat":50.13214096529481,"lng":17.15715568623432},{"lat":50.132911226737846,"lng":17.157059126709783},{"lat":50.13318631710553,"lng":17.156994753693425},{"lat":50.13360582687144,"lng":17.156790905808293},{"lat":50.13401157871978,"lng":17.1566299732674},{"lat":50.13444483536951,"lng":17.15658705792316},{"lat":50.135242567510446,"lng":17.156490498398625},{"lat":50.13550389066453,"lng":17.156458311890447},{"lat":50.13566893613175,"lng":17.156533413742864},{"lat":50.13572395116095,"lng":17.156694346283757},{"lat":50.13576521239134,"lng":17.157026940201604},{"lat":50.1359577643294,"lng":17.158679180954778},{"lat":50.13607467048516,"lng":17.159215622757756},{"lat":50.13617094592834,"lng":17.159462385987126},{"lat":50.1363222355191,"lng":17.159676962708318},{"lat":50.13655604576384,"lng":17.15989153942951},{"lat":50.13681736174407,"lng":17.160031014298283},{"lat":50.138323339183536,"lng":17.160717659806096},{"lat":50.13898320576503,"lng":17.160969574505884},{"lat":50.13929951940622,"lng":17.16103394752224},{"lat":50.14005591311137,"lng":17.1610446763583},{"lat":50.141403639528235,"lng":17.161237795407374},{"lat":50.14227689096512,"lng":17.1615489316531},{"lat":50.14266881752937,"lng":17.161731321866114},{"lat":50.142845879481015,"lng":17.161763023100093},{"lat":50.14377411036173,"lng":17.161687921247676},{"lat":50.14399413281849,"lng":17.161773751936153},{"lat":50.14409039232508,"lng":17.16185958262463},{"lat":50.144131646340014,"lng":17.161988328657344},{"lat":50.144138522005726,"lng":17.16212780352612},{"lat":50.14410414366734,"lng":17.162267278394893},{"lat":50.144021635554424,"lng":17.16234238024731},{"lat":50.14390474881751,"lng":17.16235310908337},{"lat":50.143382192853664,"lng":17.162224363050655},{"lat":50.142873382877184,"lng":17.162213634214595},{"lat":50.14107875312955,"lng":17.162256549558833},{"lat":50.14080370813778,"lng":17.16232092257519},{"lat":50.1401092124958,"lng":17.1625569569685},{"lat":50.137523674738866,"lng":17.162975381574824},{"lat":50.13594890375344,"lng":17.162887630690875},{"lat":50.1347935802875,"lng":17.162898359526935},{"lat":50.13448411390786,"lng":17.162876901854816},{"lat":50.134181522623564,"lng":17.162673053969684},{"lat":50.13403022626384,"lng":17.16255503677303},{"lat":50.133920192247196,"lng":17.16254430793697},{"lat":50.13381015797752,"lng":17.162673053969684},{"lat":50.13380328082724,"lng":17.162855444182696},{"lat":50.1338514208583,"lng":17.163059292067828},{"lat":50.1339820864127,"lng":17.16323095344478},{"lat":50.13416776842883,"lng":17.163327512969317},{"lat":50.13606580993084,"lng":17.16398197196895},{"lat":50.13773684936063,"lng":17.16452914260799},{"lat":50.13931156149694,"lng":17.164829550017657},{"lat":50.140596159345534,"lng":17.164909523231813},{"lat":50.14155193803823,"lng":17.16525284598572},{"lat":50.14302075671871,"lng":17.16576783011658},{"lat":50.14343330449236,"lng":17.16595022032959},{"lat":50.14421713545976,"lng":17.16645447562439},{"lat":50.14524847242641,"lng":17.16721622298462},{"lat":50.14652042405884,"lng":17.168439310295412},{"lat":50.14729560035901,"lng":17.169194344280413},{"lat":50.14759810870274,"lng":17.169408921001605},{"lat":50.14813436879146,"lng":17.169591311214617},{"lat":50.14836812130732,"lng":17.169591311214617},{"lat":50.14857437257839,"lng":17.169473294017962},{"lat":50.14873937295481,"lng":17.16929090380495},{"lat":50.148890622799776,"lng":17.16904414057558},{"lat":50.14903499720555,"lng":17.168604258297137},{"lat":50.1492687453194,"lng":17.167939070461443},{"lat":50.149467813309194,"lng":17.16702711939638},{"lat":50.14957781156836,"lng":17.16681254267519},{"lat":50.14969468444152,"lng":17.166640881298235},{"lat":50.149845931265176,"lng":17.166619423626116},{"lat":50.150004052432976,"lng":17.166597965953997},{"lat":50.15016904787676,"lng":17.166705254314593},{"lat":50.150327167976165,"lng":17.166941288707903},{"lat":50.15084277336399,"lng":17.167831782100848},{"lat":50.15180402676851,"lng":17.169546530710477},{"lat":50.1523127417431,"lng":17.170833991037625},{"lat":50.152546473835805,"lng":17.171359704004544},{"lat":50.152734117329544,"lng":17.171566725591333},{"lat":50.15294034977092,"lng":17.171716929296167},{"lat":50.15317407879589,"lng":17.171781302312525},{"lat":50.153380309339745,"lng":17.171802759984644},{"lat":50.1536827791951,"lng":17.171781302312525},{"lat":50.15566253463649,"lng":17.171287775853784}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":"1.0","strokeWeight":"2"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Práce může zkomplikovat počasí

(Na mapě je modrou barvou vyznačena už opravená část silnice, červeně je vyznačen úsek, jehož oprava začala v pondělí 30. září 2019.)

Silničáři musejí počítat s tím, že práci bude komplikovat počasí – to se totiž na Červenohorském sedle mění každou chvíli. ŘSD tak chce do doby, než napadne první sníh, opravit alespoň část z celkových devíti kilometrů silnice. Práce by měly skončit do závěru října, dělníci se tam pak vrátí až na jaře.

„Právě v té vrcholové partii, kde ještě zůstává pozdě do jara sníh, bychom nemohli v příštím roce nic podnikat. A proto zkusíme ještě letos, pokud to počasí dovolí, opravit nejméně dva kilometry,“ doplnil Smolka.