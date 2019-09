Nemocnici v Orlové měla nahradit zařízení v Havířově a Karviné. Tam však údajně pacienty odmítají

Lidé píší na radnici, kraj problémy odmítá

Starosta Orlové Miroslav Chlubna (nestr.) řekl, že stížnosti lidé posílají i na radnici s tím, že zdravotnická péče údajně nefunguje a v nemocnicích v Karviné i Havířově je prý lékaři odmítají ošetřit. „Napsali jsme už v průběhu prázdnin dopis panu hejtmanovi, že je to nutné řešit,“ řekl starosta.

„Nemáme informace o tom, že by byli pacienti odmítáni,“ řekl hejtmanův náměstek Martin Gebauer (ANO). K údajným problémům se stejně staví i vedení obou nemocnic. „Já tedy neeviduji žádný případ toho, že by havířovská nemocnice odmítla pacienta z jakékoli spádové oblasti,“ uvedl ředitel zařízení Norbert Schellong. „Neodmítáme nikoho a pacienty, pokud se jedná o ty z Orlové a okolí, tady hospitalizujeme,“ konstatoval ekonomický náměstek ředitele nemocnice v Karviné-Ráji Jiří Matěj.

To, že by bylo interní oddělení v některé z nemocnic plné, se podle redaktorky ČT Pavly Krůčkové stát může. V případě, že by došlo na odmítnutí pacienta ze strany lékaře, měli by lidé kontaktovat jednak vedení příslušné nemocnice, ale také Moravskoslezský kraj.

Protesty i snahy převzít nemocnici

Proti rozhodnutí o zrušení akutních lůžek některých oddělení orlovské nemocnice dříve prostestovali nejenom zaměstnanci zdravotnického zařízení, ale také občané města. Stěhování vadilo i radnici, která argumentovala tím, že po zrušení oddělení budou orlovské nemocnici chybět lékaři.

Později město zvažovalo možnost, že by požádalo o převod nemocnice pod svou správu. Od tohoto záměru nakonec radnice upustila a s Moravskoslezským krajem vyjednala alespoň lepší spojení z Orlové do Havířova a Karviné.